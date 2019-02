Na zahodu države sončno vreme, v gorah velika nevarnost snežnih plazov SiOL.net Danes in v torek bo na zahodu države sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Na Primorske bo pihala šibka do zmerja burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V gorah obstaja velika nevarnost sproženja snežnih plazov.

