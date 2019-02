Vreme: Na zahodu sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno Dnevnik Danes bo v zahodnih krajih sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS

