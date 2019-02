Na Zelenici kljub nevarnosti snežnih plazov turni smučarji Dnevnik Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič opozarja na nevarnost snežnih plazov na Zelenici, kjer se je v teh dneh že sprožilo ogromno velikih do zelo velikih plazov. Kljub četrti stopnji nevarnosti so se turni smučarji in ostali vseeno...

