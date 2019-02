V popoldanskih urah in ponoči bo pihal močan jugo, ki bo lahko dosegel hitrost okrog 70 km/h. Pojavljale se bodo obilne padavine, zvečer in ponoči bodo lahko nastajale tudi nevihte. Ob nizkem zračnem tlaku, močnih padavinah in jugovzhodnem vetru bo morje nocoj med 20. in 22. uro, in jutri, med 6. in 8. uro, poplavljalo najbolj izpostavljene dele obale v višini do okrog 20 cm. Zaradi kombinacije ob ...