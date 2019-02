Vremenska ujma znova grozi Jelendolu? Pristojne službe so že na terenu. #foto SiOL.net Manj kot sto dni po hudem neurju, ki je dve tržiški vasici Dolino in Jelendol odrezalo od sveta, družini Dovžan iz Tržiča pa dobesedno odneslo hišo in v tržiški občini povzročilo večmilijonsko škodo, so prebivalci Jelendola znova v skrbeh. Bralec nam je sporočil, da je reka v Jelendolu znova prestopila bregove. Voda se že razliva po cesti, na cesto med Dovžanovo sotesko in Dolino je zdrsnil hudour...

