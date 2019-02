Poplavljene kleti, manjši plazovi in naplavine v morju Primorske novice Zaradi močnih padavin so imeli v noči na nedeljo kar nekaj dela koprski poklicni gasilci in gasilci istrskih prostovoljnih gasilskih društev. Pred polnočjo je voda zalila kletne prostore hiše v Hrvatinih, po polnoči pa kleti v Piranu, Dekanih, Popetrah in Gažonu. Gasilci so iz kletnih prostorov prečrpali vodo ter ponekod postavili protipoplavne vreče in preprečili poplavljanje.

