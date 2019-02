#video Kopitar zadel in podal, Kralji v New Yorku izgubili Dnevnik Hokejisti iz Los Angelesa so na gostujočem obračunu pri zasedbi New York Islanders izgubili z 2:4. Slovenski zvezdnik v kalifornijski ekipi Anže Kopitar je bil med vidnejšimi posamezniki dvoboja v Nassau Coliseumu, v 21:56 minute je dosegel...

