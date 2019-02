Bertensova zmagala v St. Peterburgu, znani udeleženci zaključnega turnirja Davisovega pokala RTV Slovenija Kiki Bertens je zmagovalka turnirja v St. Peterburgu, v finalu je s 7:6 in 6:4 premagala Donno Vekić. Za Nizozemko je to osma turnirska zmaga v karieri in prva letošnja.

