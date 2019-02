Bradyju nov naslov: Patriotsi zmagovalci Super Bowla 24ur.com Igralci New England Patriots so zmagovalci 53. Super Bowla, finala lige ameriškega nogometa NFL. V Atlanti so ugnali Los Angeles Rams s 13:3 (3:0). MVP tekme je bil lovilec zmagovalcev Julian Edelman. Tom Brady pa je postal edini igralec s šestimi naslovi prvaka.

