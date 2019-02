Spektakel na letošnjem Super Bowlu Moški svet Včeraj so v ameriški zvezni državi Atlanta odigrali že 53. Super Bowl, višek nogometnega dogajanja v ligi NFL. Slavili so New England Patriots, med polčasom pa sta gledalcem sapo vzela nastopa Maroon 5 in legende soula, Gladys Knight. Posnetek spektakla si oglejte spodaj.

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boris Kobal

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Marjan Šarec

Borut Pahor