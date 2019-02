Calgary, Montreal in Boston do novih zmag Dnevnik Hokejisti Calgaryja so v severnoameriški ligi NHL premagali Carolino s 4:3, levji delež zmage so prispevali trije igralci, ki so še v prejšnji sezoni nosili dres Caroline. Junak zmage Montreala nad Edmontonom s 4:3 je bil Jonathan Drouin z golom po...

