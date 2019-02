Kopitar podal ob veliki zmagi Kraljev v New Yorku SiOL.net V hokejski ligi NHL so se Anže Kopitar in njegovi soigralci iz Los Angeles Kings, trenutno drugega najslabšega moštva lige, mudili v New Yorku pri Islanders, ki jim gre v tej sezoni odlično in na lestvici vzhodne konference zasedajo drugo mesto. Kralji so po golu v zadnji minuti tekme slavili s 4:3, slovenski hokejist je ob zmagi vknjižil podajo za drugi oziroma izenačujoči zadetek Los Angelesa.

