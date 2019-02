V Medvodah se je zaključilo 62. člansko DP v badmintonu. Naslove so osvojili Miha Ivanič (BK Medvode) in Petra Polanc (BK Medvode) med posamezniki, Miha Ivančič in Petra Polanc (oba BK Medvode) v mešanih dvojicah, Aljoša in Urban Turk (BK Mirna) v moških dvojicah ter Petra Polanc in Kaja Stanković (BK Medvode in BK Ljubljana) v ženskih dvojicah. preberite več » ...