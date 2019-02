Matti Nykänen: med legende se je zapisal pri 18 letih Moški svet "Človek - ptič", "Leteči Finec" in "Padli angel" - to so vzdevki, ki so spremljali Mattija Nykänena, dvakratnega olimpijskega prvaka v letih 1984 in 1988, predvsem pa začetnika nove generacije smučarjev skakalcev, preden je poniknil v dogodkih razburkanega življenja.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Luka Dončić

Edvard Svetlik

Rene Krhin