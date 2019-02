Športni genij in ekscentrik Primorske novice V časih, ko za legende razglasijo že skoraj vsakogar, ki malo štrli nad povprečjem, je s tega sveta odšla prava legenda, kralj smučarskih skokov osemdesetih let prejšnjega stoletja. Matti Nykänen je bil športni genij in ekscentrik. Star 55 let je končal razmeroma kratko in sila razburljivo življenje.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Italija

Kanada Najbolj brano Osebe dneva Boris Kobal

Miro Cerar

Ilka Štuhec

Maruša Ferk

Marjan Šarec