V petek nekaj po 19. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v kraju Podgora, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v stanovanjsko hišo. Opravili so ogled in ugotovili, da je 39-letnik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama a ...