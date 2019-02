V Izoli in Kopru našli trupli Primorske novice V soboto nekaj pred 11. uro so policisti prejeli obvestilo o najdbi trupla v Izoli. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da gre za 78-letnega brezdomca, ki je samovoljno zapustil bolnišnico. Znakov nasilja ni bilo. Ob 13.10 pa so policisti prejeli obvestilo o še enem truplu, in sicer v morju pri pomolu v Kopru. Policisti so potrdili, da gre za 67-letnega domačina. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, z ogledom pa ni ugotovil znakov kaznivega dejanja.

