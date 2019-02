Kriminalisti ovadila dva državljana Italije, ki sta s fiktivnimi računi pridobila 230.000 evrov Dnevnik Koprski kriminalisti so v začetku januarja zaključili obsežno preiskavo, tekom katere so zaradi pranja denarja in zlorabe položaja kazensko ovadili dva državljana Italije.

