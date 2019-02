Italijana na Krasu prala denar Primorske novice Koprski kriminalisti so pred kratkim državnemu tožilstvu zaradi pranja denarja ovadili italijanska državljana. Starejši je deloval kot direktor družbe iz Divače in lastnika podjetja, prav tako italijanskega državljana, oškodoval za skoraj četrt milijona evrov. 71-letnika so ovadili tudi zato, ker naj bi zlorabil položaj direktorja.

