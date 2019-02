Dončiću delnice visoko kotirajo SiOL.net Vodenje žoge, podajanje, polaganje ali zabijanje, trojka. To so stvari, v katerih bo slovenski košarkar Luka Dončić tekmoval v spretnostnem izzivu na vikendu All Star. Znani so vsi njegovi tekmeci, Lukove delnice pa visoko kotirajo.

