Luka Dončić dobil tekmece na spretnostnem poligonu All Stars Dnevnik Luka Dončić se bo na vikendu All Stars v Charlottu od 15. do 17. februarja udeležil petkove tekme vzhajajočih zvezd in sobotne preizkušnje na tako imenovanem spretnostnem poligonu, kjer igralci v boju s časom pokažejo spretnosti vodenja žoge,...

Sorodno





Oglasi