Po objavi na Facebooku 46-letniku z okolice Črnomlja policija zasegla orožje Dnevnik Črnomaljski policisti so v torek dopoldne v hišni preiskavi pri 46-letniku iz okolice Črnomlja našli več kosov orožja in nabojev. Moškemu so naboje in orožje - gre za pet pištol in polavtomatsko puško - zasegli. Čeprav ima veljavne orožne listine,...

