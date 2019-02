Novomeški policisti so včeraj zjutraj na podlagi odredbe okrožnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 21-letniku iz okolice Novega mesta. Odkrili in zasegli so neznano pištolo s šestimi naboji. Po končanem strokovnem pregledu bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o orožju, je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto. Policisti so 21-letnika že obravnavali zaradi sumov storitve ...