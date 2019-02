Sindikat delavcev prometa in zvez pri Pošti Slovenije in Sindikat poštnih delavcev sta danes napovedala stavko za 19. februar, če do takrat ne bodo uspeli najti dogovora s poslovodstvom družbe. Kot so predstavniki obeh sindikatov danes znova poudarili, je njihova glavna zahteva razbremenitev zaposlenih v poštnem prometu.