Stavkali bodo 19. februarja Gorenjski glas Ljubljana – Sindikat delavcev prometa in zvez pri Pošti Slovenije in Sindikat poštnih delavcev sta včeraj napovedala stavko za 19. februar, če do tedaj ne bodo sklenili dogovora z vodstvom družbe, kar je še vedno v interesu obeh strani, je...

