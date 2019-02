Olimpija se je od evropskih tekmovanj poslovila z novim porazom Sportal Košarkarji Petrol Olimpije so v Stožicah na zadnji tekmi prvega dela lige prvakov s 75:81 izgubili z Bešiktašem in se od evropskih tekmovanj poslovili z eno zmago in zadnjim mestom v prvem delu.

