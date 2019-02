Man City po zmagi v Liverpoolu (vsaj začasno) na prvo mesto Sportal Nogometaši Manchester Cityja so v tej sezoni v igri za kar štiri lovorike. Zaradi nastopa v finalu ligaškega pokala, kjer se bodo 24. februarja na Wembleyju pomerili s Chelseajem, so obveznosti v 27. krogu angleškega prvenstva opravili že danes. Na gostovanju na Goodison Parku v Liverpoolu, so z zmago nad Evertonom (0:2) po dolgem času skočili na vrh lestvice. Tudi pred Liverpool.

