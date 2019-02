Sporna obnova vikenda je nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luli prinesla še 13 let zapora Reporter Brazilsko sodišče je včeraj nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silva izreklo še 12 let in 11 mesecev zapora zaradi korupcije in sprejemanja podkupnin, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 73-letni nekdanji levičarski predsednik sic

Sorodno

Oglasi Omenjeni Brazilija

Wikipedia Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Miro Cerar

Tomislav Klokočovnik