Dvakrat po 12 let - nekdanjemu predsedniku Luli da Silvi podvojili zaporno kazen RTV Slovenija Brazilsko sodišče je nekdanjemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi, ki zaradi korupcije že prestaja 12-letno zaporno kazen, izreklo še dodatnih 12 let in 11 mesecev zapora.

