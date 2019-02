Sta dve poti. drage sodnice in sodniki, na vas pa je, po kateri boste hodili! Pozareport.si SODSTVO JE OBLAST, ZATO NE UŽIVA IMUNITETE ... DELO SODNIKOV MORA BITI PREDMET KRITIKE (Piše: Jan Zobec) Stvari so v svojem izhodišču zelo preproste. Vsaka oblast, naj bo zakonodajna, izvršilna ali sodna, je nagnjena k zlorabam. Za nobeno od njih ne velja, da ji je treba slepo verjeti in na lepe oči zaupati. Zato ima še kako prav Vladimir Ilič Lenin, da je zaupanje dobro, nadzor pa še boljši. Nadz ...

