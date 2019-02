Dvakrat po 12 let - nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luli da Silva podvojili zaporno kazen RTV Slovenija Brazilsko sodišče je nekdanjemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silva, ki že prestaja 12-letno zaporno kazen zaradi korupcije, izreklo še dodatnih 12 let in 11 mesecev zapora.

