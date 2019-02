Jutri na mariborskem Grajskem trgu ob poeziji Prešernovih pesmi Lokalec.si Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) letos ponovno organizira recital Prešernove poezije ob slovenskem kulturnem prazniku. Jutri, 8. februarja, točno ob 12.00 bodo na mariborskem Grajskem trgu s poezijo počastili slovenski kulturni praznik. Članice in člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije – igralke in igralci iz vseh slovenskih poklicnih gledaliških hiš, samostojni ustvarjalci na področju kulture in študentje […]

