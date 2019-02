FOTO: Grajski trg v objemu Prešernovih pesmi Lokalec.si Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) je tokrat že četrto leto zapored priredilo recital Prešernove poezije ob slovenskem kulturnem prazniku. Točno ob 12.00 so na mariborskem Grajskem trgu s poezijo počastili slovenski kulturni praznik. Točno opoldne so na mariborskem Grajskem trgu s Prežernovo poezijo slovesnki kultruni praznik počastili člani ansambla mariborske drame in lutkovnega gledališča. Recital […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Maruša Ferk

Jernej Pikalo

Marjan Šarec

France Prešeren