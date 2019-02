Zaposleni v Magni se bojijo, da bi zaradi zapletov ostali brez službe SiOL.net Na negotovost glede zagona proizvodnje v novo zgrajeni Magnini lakirnici v Hočah so danes opozorili tudi predstavniki trenutno že okoli 200 zaposlenih. Kot so dejali v izjavi za javnost, so v podjetje prišli, da bi delali, zdaj pa ne vedo, ali bo do tega zaradi zapletov z okoljevarstvenim dovoljenjem sploh prišlo.

