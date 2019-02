Blamaža v Hočah: nevladniki blokirajo zagon Magnine tovarne, 200 ljudi čaka, kdaj bo lahko začelo de Reporter Na zavrnitev pritožbe nevladne organizacije Rovo zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje s strani ministrstva za okolje in prostor so se včeraj odzvali tudi v Magni. Kot so sporočili, jih takšna odločitev ne preseneča, saj so izpolnili vse zahteve slovens

Sorodno































Oglasi