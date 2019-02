Vlada danes ni razpravljala o Venezueli, Cerar to obžaluje SiOL.net Vlada o razmerah v Venezueli in predlogu zunanjega ministra Mira Cerarja, da Slovenija prizna predsednika parlamenta Juana Guaidoja za začasnega predsednika države, ni razpravljala danes, pač pa na eni od prihodnjih sej. Počakali bodo na poročilo Cerarja, ki je danes odsoten, so po srečanju pred sejo vlade pojasnili koalicijski partnerji. Cerar pa je izrazil obžalovanje, da je venezuelska kriza po...

