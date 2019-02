Slovaška priznala Guaidoja za predsednika Venezuele, nato pa priznanje umaknila topnews.si Slovaška je umaknila priznanje opozicijskega voditelja Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele in se pridružila skupini držav na čelu z Italijo, ki so prekinile koordinirano akcijo Evropske unije in Združenih držav Amerike za priznanje Guaidoja. Približno 20 držav članic EU, vključno z Združenim kraljestvom, Nemčijo, Francijo, Španijo, Avstrijo in Hrvaško, se je pridružilo ZDA pri […]

Sorodno















































Oglasi