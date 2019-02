ACH Volley se je razšel z Urnautom, do konca sezone Pleško Ekipa Andrej Urnaut ni več trener najuspešnejšega odbojkarskega kluba v državi ACH Volley Ljubljana, so danes sporočili iz kluba. Ljubljančanom letos nikakor ne gre v ligi prvakov, kjer so na štirih tekmah doživeli štiri poraze, v domačem prvenstvu pa Ljubljančani vodijo brez poraza.



