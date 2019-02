Poročevalka ZN: Hašokdžijev umor pripravili in izvedli savdski uradniki Dnevnik Posebna poročevalka Združenih narodov Agnes Callamard je danes sporočila, da ima dokaze, da so “umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v Istanbulu pripravili in izvedli savdski uradniki". Gre za preliminarno poročilo o neodvisni preiskavi,...

Sorodno Oglasi