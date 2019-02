Poročevalka ZN-a Callamardova: Hašokdži je bil žrtev brutalnega umora savdskih uradnikov RTV Slovenija Posebna poročevalka ZN-a Agnes Callamard je v poročilu zapisala, da so "umor savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v Carigradu pripravili in izvedli savdski uradniki". Callamardova je Savdijce tudi obtožila, da so Turčijo ovirali pri preiskavi umora.

