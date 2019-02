Sporno meso: Evropski inšpektorji zaključujejo preiskavo na Poljskem SiOL.net Inšpektorji Evropske komisije, ki so na Poljsko v ponedeljek prispeli zaradi spornega mesa iz ene od poljskih klavnic, bodo danes zaključili delo, njihovo poročilo pa naj bi bilo pripravljeno v mesecu dni. Slovenski organi so medtem odkrili en sporen primer kebaba, pri katerem so odkrili salmonelo in nesteroidno protivnetno zdravilo ketoprofen.

