Na Gorenjskem odkrili nelegalni zakol športnih konj za prodajo mesnih izdelkov Primorske novice Inšpektorji uprave za varno hrano so na naslovu v Kamni Gorici odkrili enega zaklanega in enega živečega športnega konja, za katere velja prepoved klanja in uporabe mesa za prehrano ljudi, ter večjo količino suhomesnatih izdelkov. Z navideznim nakupom so dokazali, da so to dejavnost na tem naslovu opravljali za nadaljnjo prodajo mesa.

