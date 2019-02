Le donosen ali mafijski ilegalni mesni posel? Radio Ognjišče

Včeraj pozno popoldne je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpolnila obljubo in objavila sporočilo za javnost v zvezi z afero »poljsko meso«. Glede na zapisano sta se v Sloveniji dejansko znašli dve pošiljki kebaba in pošiljka 15 ton globoko zmrznenega mesa, ki imajo poljsko poreklo. Poljske analize zadržanega mesa naj bi kazale na neoporečnost. Tamkajšnja policija ...

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Poljska Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Marjan Šarec

Boris Kobal

Rok Marguč