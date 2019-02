Večji del mesa za kebab ni bil iz sporne poljske klavnice Primorske novice Od približno dveh ton potencialno spornega mesnega pripravka za kebab ga 1,5 tone ni prišlo iz sporne poljske klavnice. Za približno 500 kilogramov se sledljivost še preverja, ne izvira pa iz obdobja, za katerega so poljske oblasti odredile umik iz prodaje, so povedali po sestanku vodstev uprave za varno hrano in resornega ministrstva.

Sorodno























Oglasi