Nogometni klub Krško v prihodnje brez nogometne šole in 21 trenerjev Lokalno.si Potem, ko je upravni odbor NK Krško prejšnji teden brez vnaprejšnjega opozorila prekinil pogodbo o sodelovanju z Nogometno šolo NK Krško, se je vseh 21 trenerjev nogometne šole odločilo, da zapusti Nogometni klub Krško, saj menijo, da si trenutno vodstvo ne zasluži njihovega zaupanja. Nezaupnico trenutnemu vodstvu so izkazali tudi številni igralci iz vrst mladincev in kadetov, ki pod trenutnim vo ...

