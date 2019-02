Poslovil se je britanski igralec Albert Finney Dnevnik V 82. letu starosti se je danes poslovil priznani britanski igralec in petkratni nominiranec za oskarja Albert Finney. Gledalcem je verjetno najbolj ostal v spominu s filmi, kot so Tom Jones, Annie, Umor na Orient Expressu, Velika riba in Erin...

