Poslovil se je britanski igralec Albert Finney Reporter V 82. letu starosti se je včerajposlovil priznani britanski igralec in petkratni nominiranec za oskarja Albert Finney. Gledalcem je verjetno najbolj ostal v spominu s filmi, kot so Tom Jones, Annie, Umor na Orient Expressu, Velika riba in Erin Brockovich,

