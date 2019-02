Carolina pokvarila poseben večer New York Rangers SiOL.net V severnoameriški hokejski ligi NHL je bila v noči na nedeljo le ena tekma, na njej pa se je veselila Carolina, ki je s 3:0 premagala New York Rangers. Hurricanes so s tem prekinili 16 tekem dolg niz brez zmage v Madison Square Gardnu.

