Osrednja medobčinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so ji v dolinah rek Temenica in Mirna dali naslov Prijatlji, kroži med štirimi občinami. Letos se je ustavila v Trebnjem, slavnostna govornica je bila pisateljica in predavateljica Petra Škarja, ki ima svoje korenine v Hrastovici pri Mokronogu. preberite več » ...