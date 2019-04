Dončić in Dragić mahata v slovo sezoni, Wade in Nowitzki pa karieri Sportal V noči na četrtek bodo v ligi NBA na sporedu zadnje tekme rednega dela. Detroit mora za potrditev preboja med osmerico najboljših v vzhodni konferenci zmagati v New Yorku, na drugi strani ima Charlotte le še teoretične možnosti. Goran Dragić, ki je z Miamijem že včeraj zapravil tudi teoretične možnosti za preboj v končnico, se bo od sezone poslovil v Brooklynu. To bo tudi zadnja tekma za ameriškeg...

